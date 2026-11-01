Piosenkarz Harry Styles zakończył 31 października serię 30 koncertów w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Na zakończenie rezydentury Together, Together rozgrywający New York Knicks Jalen Brunson wręczył artyście pamiątkowy baner poświęcony 30 kolejnym wieczorom występów, informuje Rolling Stone.

Baner od Jalena Brunsona

Brunson wyszedł na scenę w czapce z napisem Techno Is My Boyfriend, w której wcześniej fotografowano Stylesa. Po wręczeniu banera sportowiec i piosenkarz krótko się objęli przy aplauzie publiczności. Rolling Stone nazywa rezydenturę Stylesa rekordową.

Artysta otrzymał nagrodę podczas drugiego z dwóch tematycznych występów Harryween. Wcześniej tego samego wieczoru wyszedł na scenę w kostiumie nowojorskiego szczura i wykonał utwór Psycho Killer zespołu Talking Heads.

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Poprzedni baner w 2022 roku

Podczas innego tematycznego występu Harryween, w piątek, Styles pojawił się w kostiumie Elvisa. Później przebrał się w ubrania, które nosił podczas przesłuchania do X Factor, i wykonał Isn’t She Lovely Steviego Wondera — piosenkę, z którą wystąpił na tym przesłuchaniu.

W 2022 roku Styles zagrał już 15 koncertów w Madison Square Garden i również otrzymał pamiątkowy baner podczas finałowego występu. W tym miesiącu muzyk mówił o znaczeniu tego banera i podziękował przyjaciołom oraz ludziom, z którymi pracował. Przed Nowym Jorkiem trasa Together, Together odwiedziła Amsterdam, Londyn, Brazylię i Meksyk.

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