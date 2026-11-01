Группа My Chemical Romance возглавила чарт Billboard 200 благодаря юбилейному делюкс-переизданию альбома The Black Parade. Это первый альбом коллектива, занявший первое место в чарте за почти 25 лет существования группы, сообщает Rolling Stone.

78 тысяч эквивалентных единиц

Юбилейное издание The Black Parade (20th Anniversary Deluxe Edition) продалось тиражом 78 тысяч эквивалентных альбомных единиц. Этот показатель охватил результаты более чем 20 форматов и вариантов релиза. Издание отмечает, что физические продажи помогли альбому подняться на вершину Billboard 200.

История альбома

The Black Parade вышел в 2006 году как третий альбом My Chemical Romance. Пластинка, задуманная как рок-опера, принесла группе хит Welcome to the Black Parade, вошедший в первую десятку. Во время первоначального релиза альбом дебютировал на втором месте альбомного чарта.

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Полное юбилейное переиздание группа выпустила 23 октября. В пятницу My Chemical Romance также впервые возглавили официальный альбомный чарт Великобритании.

Опережение Оливии Родриго

В Billboard 200 переиздание The Black Parade опередило альбом Оливии Родриго You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. После промежуточных прогнозов, согласно которым My Chemical Romance имели преимущество примерно в тысячу продаж, Родриго опубликовала фрагмент выступления группы на нью-йоркском стадионе Citi Field, которое она посетила ранее в этом году.

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