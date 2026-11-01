My Chemical Romance очолили Billboard 200 з перевиданням The Black Parade — Rolling Stone

Гурт My Chemical Romance очолив чарт Billboard 200 завдяки ювілейному делюкс-перевиданням альбому The Black Parade. Це перший альбом колективу, що посів перше місце в чарті за майже 25 років існування гурту, повідомляє Rolling Stone.

78 тисяч еквівалентних одиниць

Ювілейне видання The Black Parade (20th Anniversary Deluxe Edition) продало 78 тисяч еквівалентних альбомних одиниць. Цей показник охопив результати понад 20 форматів і варіантів релізу. Видання зазначає, що піднятися на вершину Billboard 200 альбому допомогли фізичні продажі.

Історія альбому

The Black Parade вийшов 2006 року як третій альбом My Chemical Romance. Платівка, задумана як рок-опера, принесла гурту хіт Welcome to the Black Parade, який потрапив до першої десятки. Під час первинного релізу альбом дебютував на другому місці альбомного чарту.

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Повне ювілейне перевидання гурт випустив 23 жовтня. У п’ятницю My Chemical Romance також уперше очолили офіційний альбомний чарт Великої Британії.

Випередили Олівію Родріго

У Billboard 200 перевидання The Black Parade випередило альбом Олівії Родріго You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Після проміжних прогнозів, за якими My Chemical Romance мали перевагу приблизно в тисячу продажів, Родріго опублікувала фрагмент виступу гурту на нью-йоркському стадіоні Citi Field, який вона відвідала раніше цього року.

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