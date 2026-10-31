Рок-группа Deep Purple отменила запланированные на выходные концерты в Лейпциге и Гамбурге, Германия, после неотложного медицинского случая с вокалистом Иэном Гилланом, которого госпитализировали. Об этом сообщает Rolling Stone.

Группа ищет новые даты

В заявлении музыканты сообщили, что не смогут выступить на QI Arena в Лейпциге и в Sporthalle в Гамбурге. В Deep Purple назвали это большим разочарованием для группы и поклонников.

Коллектив не раскрыл характер неотложного медицинского случая и не сообщил о текущем состоянии Гиллана. Команда Deep Purple ищет подходящее время для переноса обоих выступлений, однако новые даты пока не объявлены.

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Тур планируют продолжить в Дортмунде

По состоянию на момент публикации Deep Purple планировали возобновить европейский тур 3 ноября в Дортмунде. Гастроли должны завершиться 25 ноября концертом в лондонском Royal Albert Hall, после чего группа планирует провести декабрь в туре по Латинской Америке.

Гиллан был участником состава Deep Purple Mark II в 1969–1973 годах. Он вернулся в группу в 1984 году, а после еще одного перерыва вновь присоединился к коллективу в 1992 году. Сейчас Deep Purple гастролируют в поддержку альбома Splat!, ставшего 24-й студийной пластинкой группы.

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