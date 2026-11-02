Кофейня ZM-illennial в Пусане, Южная Корея, которой управляет отец участника BTS Чимина, объявила, что прекратит работу через год. Заведение сообщило об этом 1 ноября в своем официальном Instagram, сообщает Korea Herald.

Объявление о закрытии

В обращении заведение отметило, что со дня публикации до завершения его работы осталось 365 дней. Причину решения о закрытии кофейня не назвала.

Представители ZM-illennial поблагодарили посетителей и поклонников за поддержку. Они отметили, что теплые приветствия и искренняя поддержка людей, приезжавших издалека, были для них большим счастьем, а совместные моменты останутся ценными воспоминаниями.

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Место для поклонников BTS

Местные жители также называют заведение «кофейней Чимина». Оно стало популярным местом для фанатов BTS, посещающих Пусан — родной город Чимина и Чонгука.

В помещении выставлены сувениры, связанные с BTS, художественные работы с изображением Чимина и подарки от поклонников. Посетители могут оставить записи в гостевой книге, приобрести тематические товары, а также, если повезет, встретить отца Чимина и поздороваться с ним.

В кофейне выразили надежду, что следующие 365 дней станут не только отсчетом до закрытия, но и временем новых счастливых встреч и воспоминаний с посетителями.

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