Kawiarnia ojca Jimina z BTS w Pusan zamknie się za rok — Korea Herald
Kawiarnia ZM-illennial w Pusan w Korei Południowej, prowadzona przez ojca Jimina, członka BTS, ogłosiła, że zakończy działalność za rok. Lokal poinformował o tym 1 listopada na swoim oficjalnym Instagramie, jak podaje Korea Herald.
Ogłoszenie o zamknięciu
W oświadczeniu lokal zaznaczył, że od dnia publikacji do zakończenia działalności pozostało 365 dni. Kawiarnia nie podała powodu decyzji o zamknięciu.
Przedstawiciele ZM-illennial podziękowali odwiedzającym i fanom za wsparcie. Zaznaczyli, że ciepłe pozdrowienia i szczere wsparcie osób, które przyjeżdżały z daleka, były dla nich wielkim szczęściem, a wspólnie spędzone chwile pozostaną cennymi wspomnieniami.
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Miejsce dla fanów BTS
Mieszkańcy również nazywają ten lokal „kawiarnią Jimina”. Stał się on popularnym miejscem dla fanów BTS odwiedzających Pusan, rodzinne miasto Jimina i Jungkooka.
W lokalu eksponowane są pamiątki związane z BTS, prace artystyczne przedstawiające Jimina oraz prezenty od fanów. Odwiedzający mogą zostawić wpisy w księdze gości, kupić tematyczne produkty, a także, jeśli dopisze im szczęście, spotkać ojca Jimina i przywitać się z nim.
W kawiarni wyrażono nadzieję, że kolejne 365 dni będzie nie tylko odliczaniem do zamknięcia, lecz także czasem nowych szczęśliwych spotkań i wspomnień z odwiedzającymi.