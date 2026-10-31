在尼日利亚，Meta确认与演员兼导演丰克·阿金德莱合作，以推广她即将上映的电影《The Four: No One Fights Alone》。Premium Times Nigeria报道，该合作涵盖影片在伦敦的全球首映以及在拉各斯的首映。

阿金德莱此前曾在Instagram上宣布与Facebook合作。她表示，该平台将向受众展示有关电影制作、宣传活动、首映以及此前未公开的拍摄过程画面的材料。Meta还表示，计划为内容创作者、名人和观众打造互动形式。

核查有关TikTok的说法

在阿金德莱宣布消息后，她的同事托因·亚伯拉罕发布了一篇关于TikTok与其电影《Oversabi Aunty》合作的帖子。她称这是一段“美好的经历”，并表示在筹备下一部电影《Bestie》期间期待新的合作。

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Premium Times Nigeria查明，亚伯拉罕用于配图的照片拍摄于2025年12月17日举行的TikTok #WhatToWatch Cinema Experience活动，而非作为合作项目的一部分。该活动汇集了电影制作人、演员和内容创作者，讨论社交平台在推广电影中的作用。

亚伯拉罕在活动上发言，讲述了如何利用TikTok推广电影，以及自己作为内容创作者的工作。在此前一则视频的说明中，她将该活动称为#WhatToWatch Cinema Experience，并未将其描述为合作。

社交媒体反应

亚伯拉罕的帖子在社交媒体用户中引发争论。一些评论者认为，该发布是对阿金德莱与Facebook合作的回应，另一些人则支持这位演员。该媒体指出，关于阿金德莱与亚伯拉罕长期竞争关系的猜测，一直受到粉丝比较和行业传闻的推动，但相关指控仍未得到证实。

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