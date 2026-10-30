Sąd Kanclerski stanu Delaware w USA przyznał Voletta Wallace Revocable Trust, trustowi matki rapera Notoriousa B.I.G., 12,5 mln dolarów w sporze z piosenkarką R&B Faith Evans. Orzeczenie dotyczy podziału środków związanych z Notorious B.I.G., LLC — podmiotem zarządzającym własnością intelektualną zmarłego muzyka.

Kwota orzeczenia

Jak podaje Rolling Stone, powołując się na AllHipHop, sędzia Kathaleen St. J. McCormick 27 października przyznała Voletta Wallace Revocable Trust 12 518 336 dolarów, w tym odsetki. Przedstawiciele Evans wnioskowali o ograniczenie kwoty orzeczenia do 48 612 dolarów, jednak sąd oddalił ten wniosek.

Sąd postanowił także naliczyć odsetki za okres przed wydaniem orzeczenia. Mają one być obliczane od dat dokonania wypłat, kwartalnie i według stawki określonej przez prawo.

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Spór o spadek

Interesy trustu w sprawie w Delaware reprezentował Wayne Barrow, były menedżer Notoriousa B.I.G. Voletta Wallace wyznaczyła go wykonawcą swojej spuścizny przed śmiercią w lutym 2025 roku. W kwietniu 2025 roku Barrow otrzymał dokumenty nadające mu status jedynego wykonawcy spuścizny.

Syn Evans i Notoriousa B.I.G., Christopher Jordan Wallace, znany jako CJ, kwestionuje uprawnienia Barrowa w Pensylwanii. Twierdzi, że Barrow manipulował jego babcią, dążąc do wyznaczenia go wykonawcą trustu. CJ i Evans zaproponowali przekazanie spornych środków pod kontrolę stanu, lecz sędzia McCormick odmówiła, wskazując, że postępowanie w Pensylwanii nie zmieni prawa trustu do wypłat ani nie unieważni działań Barrowa podjętych w dobrej wierze.

Barrow ma w ciągu 20 dni przedstawić ostateczny projekt nakazu sądowego, który odzwierciedli to orzeczenie oraz wcześniejsze ustalenia sądu. Odrębne postępowanie w Pensylwanii dotyczące jego powołania trwa.

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