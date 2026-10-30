Верховный суд Квинсленда в Брисбене, Австралия, рассматривает ходатайство 46-летнего участника реалити-шоу Сэма Вуда об освобождении под залог по делу, связанному с обвинениями в домашнем насилии. Прокурор Джессика Гай заявила, что Вуд представляет неприемлемый риск повторного совершения правонарушения, неявки в суд и угрозы безопасности других лиц.

Как сообщает ABC News Australia, Вуда задержали 3 октября в жилом комплексе в Нусе. На следующий день ему предъявили обвинения в нападении с причинением телесных повреждений и удушении. Следствие утверждает, что после семейной ссоры он напал на свою жену Снезану Вуд и душил ее. Ранее Вуд отрицал эти обвинения.

Позиции сторон

Прокуратура также ссылалась на утверждения о предыдущем случае удушения в штате Виктория в 2021 году. Суд заслушал, что Снезана Вуд заявляла, что муж душил ее, и сделала фотографии после этого инцидента. Прокурор назвала такие обвинения признаком эскалации и отметила, что удушение рассматривается как фактор риска дальнейшего серьезного домашнего насилия.

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Адвокат защиты Пола Морроу оспорила утверждение об эскалации поведения ее клиента, подчеркнув значительный промежуток времени между двумя предполагаемыми эпизодами. Она заявила, что предыдущие утверждения не были проверены и не имели такого же подтверждения со стороны свидетелей или медицинской помощи, как нынешние обвинения.

Предложенные условия залога

Защита предлагает, чтобы в случае освобождения Вуд проживал на Тасмании, отмечался три раза в неделю и посещал программу изменения поведения для мужчин. По словам адвоката, близкий Вуду человек также предложил значительное поручительство. Защита утверждала, что основной риск касается заявительницы и может быть минимизирован условиями залога.

Прокуратура также упоминала предполагаемое употребление Вудом наркотиков и алкоголя, а также его образ жизни как факторы риска. Адвокат защиты заявила, что ее клиент не имеет зависимости. По состоянию на 30 октября Вуд провел под стражей 27 дней после того, как Магистратский суд Маручидора отклонил его предыдущее ходатайство о залоге. Судья Патрик Маккаферти еще не принял решения об освобождении Вуда до судебного разбирательства.

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