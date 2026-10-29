视频：《顶级厨师》冠军帕维尔·塞尔韦特尼克的兄弟在前线阵亡

马克西姆留下了一个年幼的孩子，孩子目前由祖父母照顾。塞尔韦特尼克在自己的Instagram主页上分享了这一令人心碎的消息。

帕维尔设立了一个募捐账户，并呼吁粉丝们在力所能及的情况下支持他的家人：send.monobank.ua/jar/9iq3T6MZb7。

塞尔维特尼克透露，赫尔松刚从占领者手中解放后，他的哥哥马克西姆就前往了征兵办公室。在服役的这些年里，他经历了无数次创伤、受伤、脑震荡，甚至一度出现临床死亡。

“今天，伙计们，很遗憾，没有食谱了。 今天，我的兄弟牺牲了。他才37岁。他留下了一个年幼的孩子，由爷爷奶奶抚养。我们设立了一个捐款账户，如果大家有能力，请支持他，”帕维尔说道。

此外，这位牺牲的守卫拥有许多胸章，其中一枚是因英勇行为而获得的。

“马克斯，谢谢你，谢谢你的一切，”塞尔韦特尼克补充道。

这位厨师因在2019年《顶级厨师：专业组》第一季中夺冠而声名鹊起。

全面入侵开始后，帕夫洛留在了当时被占领的赫尔松。他与团队一起免费为当地居民烘焙并分发面包，冒着炮火袭击的危险。

随后，这位厨师与妻子一同移居美国。2025年春季，塞韦特尼克在纽约市中心曼哈顿开设了自己的咖啡馆。

来源：帕夫洛·塞韦特尼克

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