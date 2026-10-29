Film: Brat zwycięzcy programu „MasterChef”, Pawła Servetnika, zginął na froncie

Maksym pozostawił po sobie małe dziecko, które obecnie przebywa u babci i dziadka. Serwetnik podzielił się tą bolesną wiadomością na swoim profilu na Instagramie.

Pawło utworzył zbiórkę funduszy i zwrócił się do obserwujących z prośbą o wsparcie rodziny, jeśli to możliwe: send.monobank.ua/jar/9iq3T6MZb7.

Serwetnik opowiedział, że zaraz po wyzwoleniu Chersoniu spod okupacji jego brat Maksym zgłosił się do komisariatu wojskowego. Przez lata służby mężczyzna doznał licznych urazów, ran, wstrząsów mózgu, a nawet śmierci klinicznej.

„Dzisiaj, niestety, nie będzie żadnych porad. Dzisiaj zginął mój brat. Miał 37 lat. Zostawił małe dziecko, które mieszka z dziadkiem i babcią. Założyliśmy zbiórkę, więc jeśli macie taką możliwość, proszę, wesprzyjcie go” – powiedział Paweł.

Ponadto zmarły żołnierz posiadał wiele odznaczeń, z których jedno otrzymał za męstwo.

„Dziękuję ci, Maksie, za wszystko” — dodał Servetnik.

Kucharz zyskał popularność jako zwycięzca pierwszego sezonu programu „MasterChef. Profesjonaliści” w 2019 roku.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji Pawło pozostał w okupowanym wówczas Chersoniu. Wraz z zespołem bezpłatnie piekł i rozwoził chleb lokalnym mieszkańcom, ryzykując życie z powodu ostrzałów.

Później kucharz przeniósł się wraz z żoną do Stanów Zjednoczonych. Wiosną 2025 roku Serwetnik otworzył własną kawiarnię w centrum Nowego Jorku, na Manhattanie.

Źródło: Pawło Servetnik

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