Фото: Принц Джордж поразил всех своим новым рисунком

Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон продемонстрировал свои художественные способности — рисунок зимородка, выполненный 13-летним принцем Джорджем, появился на страницах британского журнала Country Life. Иллюстрацию мальчик создал ещё в прошлом году, когда ему было 12 лет.

Работу опубликовали в новом выпуске издания, приглашенным редактором которого стал принц Уильям. Яркая иллюстрация с изображением птицы стала очередным свидетельством увлечения Джорджа рисованием.

Ранее творчество наследника британского престола уже привлекало внимание публики. На Рождество 2022 года принц Уильям и Кейт Миддлтон показали рисунок оленя, который нарисовал их сын. Художник, чья фотография вдохновила мальчика, тогда отметил его умение работать с формами и цветами.

В 2025 году Джордж также присоединился к семейному творческому проекту. Кейт Миддлтон опубликовала четыре портрета, которые она создала вместе с детьми — Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Вероятно, интерес к искусству мальчик унаследовал от матери. Кейт имеет диплом по истории искусства Университета Сент-Эндрюса. Во время учебы она нарисовала этот шотландский город, а позже показала рисунок поклонникам королевской семьи. Именно там будущая принцесса Уэльская познакомилась с принцем Уильямом.

Рисованием увлекается и дедушка Джорджа — король Чарльз III. Монарх много лет занимается акварельной живописью. Среди его работ — зимние пейзажи швейцарского курорта Клостерс и виды в окрестностях королевского поместья Балморал в Шотландии, сообщает People.

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились особыми осенними фотографиями.

Напомним, Кейт Миддлтон неожиданно продавала билеты на Уимблдон.

Ранее принц Уильям впервые прокомментировал состояние здоровья Кейт Миддлтон после рака.

Принцесса Кейт во время визита в Шотландию представила пальто собственного дизайна.

Читай нас в