Президент Макрон засудив насильство під час протестів у Франції — NDTV World

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ніщо не може виправдати «нестримне» насильство під час загальнонаціональних протестів у країні. Акції відбувалися у вихідні на тлі зростання вартості життя та інших претензій учасників.

Звернення Макрона

У недільному зверненні до нації Макрон сказав, що цього вечора всі відчувають гнів і сором. Президент Франції наголосив, що слід розрізняти протестувальників, які мають законні вимоги, і людей, які, за його словами, руйнували майно, трощили та грабували.

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Контекст протестів

Заява Макрона стосувалася насильства, яке спостерігали під час протестів по всій Франції. Серед причин невдоволення учасників акцій у повідомленні названо підвищення вартості життя, а також інші претензії.

Макрон окремо засудив дії тих, кого він пов'язав із руйнуваннями, погромами та пограбуваннями. Водночас він згадав про учасників протестів із законними вимогами. Про звернення французького президента повідомило NDTV.

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