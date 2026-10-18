Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ничто не может оправдать «необузданное» насилие во время общенациональных протестов в стране. Акции проходили в выходные на фоне роста стоимости жизни и других претензий участников.

Обращение Макрона

В воскресном обращении к нации Макрон заявил, что этим вечером все испытывают гнев и стыд. Президент Франции подчеркнул, что следует различать протестующих, у которых есть законные требования, и людей, которые, по его словам, разрушали имущество, громили и грабили.

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Контекст протестов

Заявление Макрона касалось насилия, которое наблюдалось во время протестов по всей Франции. Среди причин недовольства участников акций в сообщении названы повышение стоимости жизни, а также другие претензии.

Макрон отдельно осудил действия тех, кого он связал с разрушениями, погромами и грабежами. В то же время он упомянул участников протестов с законными требованиями. Об обращении французского президента сообщило NDTV.

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