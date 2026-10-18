Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że nic nie może usprawiedliwić „niepohamowanej” przemocy podczas ogólnokrajowych protestów w kraju. Demonstracje odbywały się w weekend na tle rosnących kosztów życia i innych postulatów uczestników.

Wystąpienie Macrona

W niedzielnym orędziu do narodu Macron powiedział, że tego wieczoru wszyscy odczuwają gniew i wstyd. Prezydent Francji podkreślił, że należy odróżniać protestujących mających uzasadnione żądania od ludzi, którzy, jak powiedział, niszczyli mienie, demolowali i grabili.

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Kontekst protestów

Oświadczenie Macrona dotyczyło przemocy obserwowanej podczas protestów w całej Francji. Wśród przyczyn niezadowolenia uczestników demonstracji w informacji wymieniono wzrost kosztów życia, a także inne postulaty.

Macron osobno potępił działania tych, których powiązał ze zniszczeniami, zamieszkami i grabieżami. Jednocześnie wspomniał o uczestnikach protestów z uzasadnionymi żądaniami. O wystąpieniu francuskiego prezydenta poinformowało NDTV.

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