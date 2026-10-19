Ведущий Джон Стюарт продолжит вести The Daily Show на Comedy Central каждый понедельник до декабря 2028 года. Об этом сообщает Rolling Stone.

Возвращение в 2024 году

Стюарт вернулся в программу в начале 2024 года перед осенними выборами того года. Изначально его участие планировалось только на период избирательного цикла, однако в ноябре прошлого года он уже продлил работу ведущим до 2026 года.

Сопредседатель и директор по контенту Skydance TV Джордж Чикс назвал Стюарта талантом поколения, а The Daily Show — одним из самых влиятельных телевизионных проектов и важной частью Comedy Central. Он также заявил, что компания рада продолжить партнерство со Стюартом и его отмеченной наградами новостной командой.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ведущие в другие дни

Стюарт присоединился к The Daily Show в 1999 году и вел программу до 2015 года. После него ведущим стал Тревор Ноа, который покинул шоу в 2022 году. В 2023 году обязанности ведущих менее года поочередно выполняли корреспонденты программы.

Со вторника по четверг ведущими и далее по очереди будут Ронни Чиенг, Джош Джонсон, Джордан Клеппер, Майкл Коста, Дези Лайдик, Трой Ивата и Грейс Кулшеншмидт. Шоу выходит на Comedy Central с понедельника по четверг в 23:00 по восточному времени США, а на следующий день становится доступным на Paramount+.

Награды программы

В этом году The Daily Show получило две премии Creative Arts Emmy. В частности, Дези Лайдик была отмечена за выдающееся исполнение роли в коротком комедийном или драматическом сериале за проект The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains.

Читай нас в