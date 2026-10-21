Британский актёр и режиссёр Ноэл Кларк в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне, Великобритания, не признал вину по шести пунктам обвинения. Среди них — два обвинения в сексуальном насилии.

Обвинения по делу

Как сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на Reuters, Кларк также отверг три обвинения в вуайеризме и одно обвинение, связанное с обнажением. По данным издания, вменяемые эпизоды охватывают период с 2007 по 2016 год.

50-летний Кларк во время слушания подтвердил своё имя, дату рождения и адрес, после чего заявил о непризнании вины по всем пунктам. Других заявлений в суде он не делал.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Следующее слушание

Суд освободил Кларка под залог. Следующее слушание по делу назначили на 18 ноября в Королевском суде Саутуарка.

Кларк известен как сценарист и исполнитель роли в фильме «Кидалтуд» 2006 года, а также повторяющейся ролью в научно-фантастическом сериале «Доктор Кто».

Читай нас в