Актёр озвучения Хироси Цутида умер в 54 года — Channel NewsAsia
Японский актёр озвучения Хироси Цутида, озвучивший Гришу Йегера в аниме Attack On Titan и сыгравший Саидзо, известного как Ninja Blue, в сериале Ninja Sentai Kakuranger, умер в возрасте 54 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщает Channel NewsAsia.
Сообщение агентства
Агентство 81 Produce объявило о смерти актёра 20 октября. По данным агентства, Цутида умер 11 октября.
Похороны провели в частном порядке, в соответствии с желанием семьи; на них присутствовали только члены семьи. В заявлении 81 Produce поблагодарило людей, поддерживавших актёра при жизни, и с глубокой скорбью сообщило о его смерти.
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Роли и реакция коллег
Карьера Хироси Цутиды длилась более 30 лет. Помимо ролей в Attack On Titan и Ninja Sentai Kakuranger, он озвучивал Кадзуки в серии видеоигр Yakuza и Фэн Вэя в Tekken. Сцена с его участием в Kakuranger также вдохновила мем Today Is Friday In California.
Актёр озвучения Юки Кадзи, исполнивший роль Эрена Йегера в Attack On Titan, отметил силу и убедительность голоса Цутиды, а также его спокойный характер и страстность. Актёр Тэруаки Огава, работавший с Цутидой в Kakuranger, также почтил его память и опубликовал слова другого коллеги по сериалу, актёра Сю Каваи.