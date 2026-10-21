Японский актёр озвучения Хироси Цутида, озвучивший Гришу Йегера в аниме Attack On Titan и сыгравший Саидзо, известного как Ninja Blue, в сериале Ninja Sentai Kakuranger, умер в возрасте 54 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщает Channel NewsAsia.

Сообщение агентства

Агентство 81 Produce объявило о смерти актёра 20 октября. По данным агентства, Цутида умер 11 октября.

Похороны провели в частном порядке, в соответствии с желанием семьи; на них присутствовали только члены семьи. В заявлении 81 Produce поблагодарило людей, поддерживавших актёра при жизни, и с глубокой скорбью сообщило о его смерти.

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Роли и реакция коллег

Карьера Хироси Цутиды длилась более 30 лет. Помимо ролей в Attack On Titan и Ninja Sentai Kakuranger, он озвучивал Кадзуки в серии видеоигр Yakuza и Фэн Вэя в Tekken. Сцена с его участием в Kakuranger также вдохновила мем Today Is Friday In California.

Актёр озвучения Юки Кадзи, исполнивший роль Эрена Йегера в Attack On Titan, отметил силу и убедительность голоса Цутиды, а также его спокойный характер и страстность. Актёр Тэруаки Огава, работавший с Цутидой в Kakuranger, также почтил его память и опубликовал слова другого коллеги по сериалу, актёра Сю Каваи.

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