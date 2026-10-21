В Южной Корее прокуратура предъявила обвинения без заключения под стражу рэперу, участвовавшему в хип-хоп-шоу Mnet Show Me the Money. Его подозревают в покупке и употреблении марихуаны, в том числе желейных конфет с содержанием каннабиса.

Подозрение в покупке наркотиков

Как сообщает Korea Herald, рэпер в возрасте от 40 до 49 лет, по версии прокуратуры, приобрел марихуану и конфеты с каннабисом у дилера в возрасте от 30 до 39 лет в клубе района Мапо на западе Сеула в ноябре 2025 года.

Прокуроры также подозревают, что в августе он покупал марихуану у другого дилера и употреблял ее несколько раз. Рэпера задержали в августе, после чего следователи продолжили расследование. Обвинения ему предъявили в прошлую пятницу.

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Расследование в отношении дилера

Расследование началось с дела первого дилера, которого в июле задержали и предъявили ему обвинения по подозрению в выращивании марихуаны дома и изготовлении желейных конфет. По данным следствия, он выращивал марихуану с августа 2024 года по июнь 2026 года.

Следователи считают, что мужчина продал около 105 граммов марихуаны и 50 конфет, заработав приблизительно 8 миллионов вон, или около 6 тысяч долларов. Во время проверки его дела правоохранители обнаружили доказательства того, что рэпер и еще один человек покупали и употребляли продукцию с марихуаной.

KBS показал кадры задержания рэпера в жилом районе Ёнсан в центральной части Сеула и обыска его жилища. По сообщению телеканала, следователи нашли вещества, которые, по их мнению, являются марихуаной и жидким каннабисом. Предварительный тест на наркотики также дал положительный результат на марихуану. Сувонское подразделение по расследованию тяжких преступлений планирует расширить расследование в отношении других предполагаемых покупателей.

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