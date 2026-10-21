在韩国，检方对一名曾参加Mnet嘻哈节目《Show Me the Money》的说唱歌手提起公诉，但未将其羁押。该歌手涉嫌购买和吸食大麻，包括含有大麻成分的软糖。

涉嫌购买毒品

据《韩国先驱报》报道，检方认为，这名40至49岁的说唱歌手于2025年11月在首尔西部麻浦区的一家俱乐部，向一名30至39岁的经销商购买了大麻和含大麻成分的糖果。

检方还怀疑，他于8月从另一名经销商处购买大麻并多次吸食。这名说唱歌手于8月被拘留，此后调查人员继续展开调查。他于上周五被起诉。

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对经销商的调查

调查始于第一名经销商的案件。该人于7月被拘留，并因涉嫌在家中种植大麻和制作软糖而被起诉。根据调查人员的信息，他从2024年8月到2026年6月种植大麻。

调查人员认为，该男子出售了约105克大麻和50颗糖果，获利约800万韩元，约合6000美元。在核查其案件时，执法人员发现证据表明，这名说唱歌手和另一人购买并使用了大麻产品。

KBS播出了这名说唱歌手在首尔市中心龙山住宅区被拘留以及其住所被搜查的画面。据该电视台报道，调查人员发现了他们认为是大麻和液态大麻的物质。初步毒品检测结果也显示大麻呈阳性。水原重大犯罪调查部门计划将调查扩大至其他涉嫌购买者。

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