У Південній Кореї реперу висунули обвинувачення у справі про марихуану — Korea Herald

У Південній Кореї прокуратура висунула реперу, який брав участь у хіп-хоп-шоу Mnet Show Me the Money, обвинувачення без взяття його під варту. Його підозрюють у купівлі та вживанні марихуани, зокрема желейних цукерок із вмістом канабісу.

Підозра у купівлі наркотиків

Як повідомляє Korea Herald, репер віком від 40 до 49 років, за версією прокуратури, придбав марихуану та цукерки з канабісом у дилера віком від 30 до 39 років у клубі району Мапо на заході Сеула в листопаді 2025 року.

Прокурори також підозрюють, що в серпні він купував марихуану в іншого дилера та вживав її кілька разів. Репера затримали в серпні, після чого слідчі продовжили розслідування. Обвинувачення йому висунули минулої п'ятниці.

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Розслідування щодо дилера

Розслідування почалося зі справи першого дилера, якого в липні затримали та висунули йому обвинувачення за підозрою у вирощуванні марихуани вдома та виготовленні желейних цукерок. За даними слідства, він вирощував марихуану з серпня 2024 року до червня 2026 року.

Слідчі вважають, що чоловік продав близько 105 грамів марихуани та 50 цукерок, заробивши приблизно 8 мільйонів вон, або близько 6 тисяч доларів. Під час перевірки його справи правоохоронці виявили докази того, що репер та ще одна людина купували й вживали продукцію з марихуаною.

KBS показав кадри затримання репера в житловому районі Йонсан у центральній частині Сеула та обшуку його помешкання. За повідомленням телеканалу, слідчі знайшли речовини, які, на їхню думку, є марихуаною та рідким канабісом. Попередній тест на наркотики також дав позитивний результат на марихуану. Сувонський підрозділ розслідування тяжких злочинів планує розширити розслідування щодо інших імовірних покупців.

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