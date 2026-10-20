Актриса Кристина Эпплгейт сообщила, что врачи пересмотрели ее диагноз рассеянного склероза и сказали, что у нее нет этого аутоиммунного заболевания. Об этом Эпплгейт рассказала в подкасте MeSsy, который ведет вместе с актрисой Джейми-Линн Сиглер, живущей с рассеянным склерозом, сообщает Rolling Stone.

Реакция актрисы

По словам Эпплгейт, новость не принесла ей облегчения. В марте она взяла паузу в работе над подкастом, чтобы осмыслить слова врача, которая сообщила ей, что у нее нет рассеянного склероза. Актриса сказала, что находится в состоянии шока, поскольку ее симптомы не исчезли и теперь не имеют объяснения.

Эпплгейт отметила, что по-прежнему пользуется инвалидной коляской во время визитов к врачу, поскольку не может самостоятельно пройти от автомобиля до кабинета. Она подчеркнула, что ошибочный диагноз не означает внезапного улучшения ее состояния, и ожидает, что медики выяснят, как и почему произошла ошибка.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Диагноз поставили в 2021 году

Актрисе сообщили о рассеянном склерозе пять лет назад. В 2024 году она рассказывала, что могла испытывать симптомы, которые связывала с этим заболеванием, за шесть или семь лет до постановки диагноза: в частности, во время съемок сериала Dead to Me у нее подкашивалась нога.

Невролог Медицинского центра Cedars-Sinai Марва Кайси, также принявшая участие в подкасте, сказала, что ошибочные диагнозы рассеянного склероза встречаются довольно часто. По ее словам, не существует одного однозначного теста, который мог бы бесспорно подтвердить или исключить это заболевание. Врач отметила, что почти у каждого пятого пациента, которому годами сообщали о рассеянном склерозе, на самом деле его не было.

В 2023 году Эпплгейт объявила, что прекращает сниматься перед камерой и намерена сосредоточиться на озвучивании.

Читай нас в