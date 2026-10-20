Акторка Крістіна Епплгейт заявила про помилковий діагноз РС — Rolling Stone

Акторка Крістіна Епплгейт повідомила, що лікарі переглянули її діагноз розсіяного склерозу та сказали, що вона не має цього аутоімунного захворювання. Про це Епплгейт розповіла у подкасті MeSsy, який веде разом з акторкою Джеймі-Лінн Сіглер, що живе з розсіяним склерозом, повідомляє Rolling Stone.

Реакція акторки

За словами Епплгейт, новина не принесла їй полегшення. Вона взяла паузу в роботі над подкастом у березні, щоб осмислити слова лікарки, яка повідомила їй, що розсіяного склерозу в неї немає. Акторка сказала, що перебуває у стані шоку, адже її симптоми не зникли й тепер не мають пояснення.

Епплгейт зазначила, що досі користується кріслом колісним під час візитів до лікаря, оскільки не може самостійно пройти від автомобіля до кабінету. Вона наголосила, що помилковий діагноз не означає раптового поліпшення її стану, та очікує, що медики з'ясують, як і чому сталася помилка.

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Діагноз поставили у 2021 році

Акторці повідомили про розсіяний склероз п'ять років тому. У 2024 році вона розповідала, що могла відчувати симптоми, які пов'язувала з цим захворюванням, за шість або сім років до встановлення діагнозу: зокрема, під час зйомок серіалу Dead to Me в неї підкошувалася нога.

Неврологиня Медичного центру Cedars-Sinai Марва Кайсі, яка також взяла участь у подкасті, сказала, що помилкові діагнози розсіяного склерозу трапляються доволі часто. За її словами, немає одного однозначного тесту, який міг би беззаперечно підтвердити або виключити це захворювання. Лікарка зазначила, що майже кожен п'ятий пацієнт, якому роками повідомляли про розсіяний склероз, насправді його не мав.

У 2023 році Епплгейт оголосила, що припиняє зніматися перед камерою та має намір зосередитися на озвучуванні.

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