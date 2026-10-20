克里斯蒂娜·艾伯盖特称多发性硬化症诊断有误——《滚石》

演员克里斯蒂娜·艾伯盖特表示，医生重新审查了她的多发性硬化症诊断，并告诉她并未患有这种自身免疫性疾病。艾伯盖特在MeSsy播客中谈及此事；该播客由她与患有多发性硬化症的演员杰米-林恩·西格勒共同主持，《滚石》报道。

演员的反应

据艾伯盖特称，这一消息并没有让她感到宽慰。今年3月，她暂停了播客工作，以消化医生告诉她并未患多发性硬化症一事。她说自己处于震惊之中，因为她的症状并未消失，如今也没有得到解释。

艾伯盖特指出，她去看医生时仍使用轮椅，因为她无法独自从汽车走到诊室。她强调，错误诊断并不意味着她的状况会突然好转，并期待医务人员查明错误是如何以及为何发生的。

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诊断于2021年作出

五年前，演员被告知患有多发性硬化症。2024年，她曾表示，在确诊前六到七年，她可能已经出现了与这种疾病相关的症状：尤其是在拍摄电视剧《Dead to Me》时，她的腿会发软。

同样参与该播客的Cedars-Sinai医疗中心神经科医生马尔瓦·凯西表示，多发性硬化症的误诊相当常见。她说，没有任何一项明确的单一检测能够无可争议地确认或排除这种疾病。这名医生指出，近五分之一多年来被告知患有多发性硬化症的患者实际上并未患病。

2023年，艾伯盖特宣布，她将停止在镜头前表演，并打算专注于配音工作。

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