Aktorka Christina Applegate poinformowała, że lekarze ponownie przeanalizowali jej diagnozę stwardnienia rozsianego i powiedzieli, że nie ma tej choroby autoimmunologicznej. Applegate opowiedziała o tym w podcaście MeSsy, który prowadzi wspólnie z aktorką Jamie-Lynn Sigler, żyjącą ze stwardnieniem rozsianym, podaje Rolling Stone.

Reakcja aktorki

Według Applegate wiadomość nie przyniosła jej ulgi. W marcu zrobiła przerwę w pracy nad podcastem, aby przemyśleć słowa lekarki, która powiedziała jej, że nie ma stwardnienia rozsianego. Aktorka stwierdziła, że jest w szoku, ponieważ jej objawy nie zniknęły i teraz nie mają wyjaśnienia.

Applegate zaznaczyła, że nadal korzysta z wózka inwalidzkiego podczas wizyt u lekarza, ponieważ nie jest w stanie samodzielnie przejść od samochodu do gabinetu. Podkreśliła, że błędna diagnoza nie oznacza nagłej poprawy jej stanu, i oczekuje, że medycy ustalą, jak i dlaczego doszło do pomyłki.

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Diagnozę postawiono w 2021 roku

Aktorce powiedziano pięć lat temu, że ma stwardnienie rozsiane. W 2024 roku mówiła, że mogła odczuwać objawy, które wiązała z tą chorobą, sześć lub siedem lat przed postawieniem diagnozy: między innymi podczas zdjęć do serialu Dead to Me uginała się jej noga.

Neurolog Marwa Kaisey z Cedars-Sinai Medical Center, która również wzięła udział w podcaście, powiedziała, że błędne diagnozy stwardnienia rozsianego zdarzają się dość często. Jak zaznaczyła, nie istnieje jeden jednoznaczny test, który mógłby bezspornie potwierdzić lub wykluczyć tę chorobę. Lekarka stwierdziła, że niemal co piąty pacjent, któremu przez lata mówiono, że ma stwardnienie rozsiane, w rzeczywistości go nie miał.

W 2023 roku Applegate ogłosiła, że przestaje występować przed kamerą i zamierza skupić się na pracy głosowej.

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