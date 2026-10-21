Japoński aktor głosowy Hiroshi Tsuchida, który użyczył głosu Grishy Yeagera w anime Attack On Titan oraz zagrał Saizo, znanego jako Ninja Blue, w serialu Ninja Sentai Kakuranger, zmarł w wieku 54 lat. Przyczyną śmierci była niewydolność serca, informuje Channel NewsAsia.

Oświadczenie agencji

Agencja 81 Produce ogłosiła śmierć aktora 20 października. Według agencji Tsuchida zmarł 11 października.

Pogrzeb odbył się prywatnie, zgodnie z życzeniem rodziny; uczestniczyli w nim wyłącznie członkowie rodziny. W oświadczeniu 81 Produce podziękowała osobom, które wspierały aktora za jego życia, i z głębokim smutkiem poinformowała o jego śmierci.

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Role i reakcje współpracowników

Kariera Hiroshiego Tsuchidy trwała ponad 30 lat. Oprócz ról w Attack On Titan i Ninja Sentai Kakuranger użyczył głosu Kazukiemu w serii gier wideo Yakuza oraz Fengowi Weiowi w Tekken. Scena z jego udziałem w Kakuranger zainspirowała również mem Today Is Friday In California.

Aktor głosowy Yuki Kaji, który wcielił się w Erena Yeagera w Attack On Titan, zwrócił uwagę na siłę i przekonujący charakter głosu Tsuchidy, a także na jego spokojne usposobienie i pasję. Aktor Teruaki Ogawa, który pracował z Tsuchidą przy Kakuranger, również uczcił jego pamięć i opublikował słowa innego kolegi z serialu, aktora Shu Kawaia.

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