Prowadzący Jon Stewart będzie nadal prowadzić The Daily Show w Comedy Central w każdy poniedziałek do grudnia 2028 roku. Informuje o tym Rolling Stone.

Powrót w 2024 roku

Stewart wrócił do programu na początku 2024 roku przed jesiennymi wyborami tego roku. Początkowo jego udział planowano tylko na okres cyklu wyborczego, jednak w listopadzie ubiegłego roku przedłużył już swoją pracę jako prowadzący do 2026 roku.

Współprzewodniczący i dyrektor ds. treści Skydance TV George Cheeks nazwał Stewarta talentem pokoleniowym, a The Daily Show jednym z najbardziej wpływowych projektów telewizyjnych i ważną częścią Comedy Central. Oświadczył również, że firma cieszy się z kontynuowania partnerstwa ze Stewartem i jego nagradzanym zespołem informacyjnym.

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Prowadzący w pozostałe dni

Stewart dołączył do The Daily Show w 1999 roku i prowadził program do 2015 roku. Po nim prowadzącym został Trevor Noah, który opuścił program w 2022 roku. W 2023 roku obowiązki prowadzących przez mniej niż rok na zmianę pełnili korespondenci programu.

Od wtorku do czwartku gospodarzami nadal będą na zmianę Ronny Chieng, Josh Johnson, Jordan Klepper, Michael Kosta, Desi Lydic, Troy Iwata i Grace Kuhlenschmidt. Program jest emitowany w Comedy Central od poniedziałku do czwartku o 23:00 czasu wschodniego USA, a następnego dnia staje się dostępny w Paramount+.

Nagrody programu

W tym roku The Daily Show otrzymał dwie nagrody Creative Arts Emmy. W szczególności Desi Lydic została wyróżniona za wybitne wykonanie roli w krótkometrażowym serialu komediowym lub dramatycznym za projekt The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains.

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