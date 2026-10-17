Producent Chad Hugo w nowym piśmie sądowym sprzeciwił się wnioskowi Pharrella Williamsa o oddalenie jego pozwu o naruszenie praw autorskich. Hugo twierdzi, że Williams próbuje umniejszyć jego rolę w The Neptunes i przekształcić sukces duetu w osiągnięcie jednej osoby, informuje Rolling Stone.

Spór o zakres pozwu

Hugo i jego prawnik Brent Lehman nie zgodzili się z argumentem Williamsa, że pozew dotyczy tylko jednej piosenki. Według Hugo sprawa obejmuje znacznie szerszy zbiór kompozycji stworzonych podczas niemal 50 sesji studyjnych w latach 2019–2021.

Producent twierdzi, że Williams, powiązane z nim firmy, wytwórnie i wydawcy kontrolują nagrania, które mogą ustalić, w jaki sposób te kompozycje zostały ostatecznie wydane. Hugo wskazał piosenkę EarthGang „U Gotta” jako przykład, ponieważ, jak twierdzi, usunięto go z napisów utworu, choć wykonawcy uznawali jego wkład w nagranie.

Stanowiska stron

Hugo nazwał żądanie przedstawienia bardziej szczegółowych informacji niesprawiedliwym. Twierdzi, że w latach 2021–2024 wielokrotnie prosił o zestawienia tantiem, dokumenty finansowe i inne materiały, ale otrzymał niemal nic, mimo że prawnicy przyznali, iż istnieją dodatkowe dokumenty.

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Prawnicy Williamsa nie udzielili Rolling Stone natychmiastowego komentarza. We wniosku o oddalenie sprawy Williams stwierdził, że po trzech latach i trzech wersjach pozwu Hugo nadal nie określił jasnego roszczenia dotyczącego praw autorskich, które mógłby rozpatrzyć sąd federalny.

Williams zaznaczył również, że w pierwotnej skardze Hugo nie wymienił konkretnych piosenek, wskazując jedynie album N.E.R.D. No One Ever Really Dies. W zmienionej skardze znalazło się osiem kompozycji, ale Hugo nie uwzględnił ich w drugiej zmienionej skardze złożonej w ubiegłym miesiącu. Najnowsza wersja wymienia tylko „U Gotta” i nie precyzuje, czy Hugo zgłasza prawa do kompozycji muzycznej, nagrania dźwiękowego czy obu tych utworów — wynika z wniosku Williamsa.

W pozwie Hugo wskazał także album No One Ever Really Dies jako źródło domniemanych szkód przekraczających 1 mln dolarów. Według niego płyta zadebiutowała na dziesiątym miejscu listy Billboard i zgromadziła miliony odtworzeń.

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