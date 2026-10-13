Lena Dunham potwierdziła powrót serialu Girls w formie specjalnego pięcioodcinkowego projektu. Produkcja nowych odcinków ma rozpocząć się latem 2027 roku — 10 lat po premierze szóstego, finałowego sezonu programu, informuje Rolling Stone.

Powrót głównej obsady

Dunham ponownie zagra Hannah. Do projektu wrócą także Allison Williams w roli Marnie, Jemima Kirke w roli Jessy, Zosia Mamet w roli Shoshanny oraz Andrew Rannells w roli Elijaha.

Cała piątka wzięła udział w teaserze zapowiadającym ponowne spotkanie. Formalnie wystąpili w nim jako oni sami, jednak w pewnym stopniu grali swoich bohaterów z serialu.

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Dunham napisze i wyreżyseruje odcinki

Twórczyni Girls, Lena Dunham, napisze scenariusze i wyreżyseruje nowe odcinki. Zaznaczyła, że była gotowa wrócić do tej historii tylko pod warunkiem istnienia konkretnej fabuły, którą zespół chciałby opowiedzieć. Jak powiedziała, potrzebowała czasu, aby wyobrazić sobie, jak mogłoby wyglądać życie bohaterów w obecnych czasach.

Historia serialu

Girls był emitowany w HBO przez sześć sezonów w latach 2012–2017. Serial otrzymał 19 nominacji do nagrody Emmy i zdobył dwie nagrody. Miał także sześć nominacji do Złotych Globów i zwyciężył w dwóch kategoriach, w tym jako najlepszy serial telewizyjny w kategorii musical lub komedia. Dunham w 2013 roku została wyróżniona za najlepszą rolę kobiecą w serialu telewizyjnym w tej samej kategorii.

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