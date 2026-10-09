Basista heavymetalowego zespołu Judas Priest, Ian Hill, ogłosił zakończenie kariery w grupie z powodu problemów zdrowotnych. Jest najdłużej działającym członkiem zespołu i grał w nim od 1970 roku, podaje Rolling Stone.

Artretyzm i uraz barku

Hill wyjaśnił, że od kilku lat zmaga się z artretyzmem. Według niego choroba jest obecnie w zaawansowanym stadium w lewym barku i prawej dłoni, a także dotknęła jego prawy bark i oba kolana. Muzyk próbował radzić sobie z bólem za pomocą środków przeciwbólowych, żeli i niedawnych zastrzyków z kortyzonu w bark i dłoń.

Basista zaznaczył, że planował występować, dopóki stan zdrowia nie zacznie wpływać na jakość jego gry. Przed bisem podczas koncertu w Brukseli uszkodził ścięgno lewego barku, przez co nie mógł podnieść ręki wystarczająco wysoko, aby dosięgnąć gryfu gitary basowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zastępstwo na trasie i przyszły album

Hill nagrał już partie basowe na nadchodzący album Judas Priest. Z powodu wątpliwości co do jego udziału w europejskiej trasie zespołu grupa zaprosiła basistę Uriah Heep, Dave'a Rimmera, jako zastępcę. Po kontuzji Hilla Rimmer wyszedł na scenę zamiast niego, a Judas Priest potwierdzili, że zostanie nowym basistą zespołu.

Muzyk powiedział również, że chce poświęcić kolejne lata rodzinie, którą, jak stwierdził, zaniedbywał przez 57 lat. Hill wraz z gitarzystą K.K. Downingiem dołączył do Judas Priest w 1970 roku. Brał udział w nagraniu wszystkich studyjnych albumów zespołu — od debiutanckiego Rocka Rolla z 1974 roku po przyszłą płytę, która ukaże się po Invincible Shield z 2024 roku.

W 2022 roku Hill i Judas Priest zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame. Kolejne daty koncertów zespołu zaplanowano nie wcześniej niż na lato 2027 roku.

Czytaj nas na