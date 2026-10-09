重金属乐队Judas Priest的贝斯手伊恩·希尔宣布，因健康问题结束自己在乐队中的职业生涯。他是乐队任职时间最长的成员，自1970年起便在队中演奏，《滚石》报道称。

关节炎和肩部受伤

希尔解释说，他多年来一直在与关节炎作斗争。据他表示，这种疾病目前在他的左肩和右手已进入晚期，同时还影响了右肩和双膝。这位音乐人曾尝试通过止痛药、凝胶以及近期在肩部和手部注射可的松来缓解疼痛。

这位贝斯手指出，他原计划一直演出，直到健康状况开始影响自己的演奏质量。在布鲁塞尔一场音乐会返场演出前，他伤到了左肩的肌腱，导致无法将手臂抬得足够高，以够到贝斯吉他的琴颈。

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巡演替补和未来专辑

希尔已经录制了Judas Priest即将推出的专辑中的贝斯部分。由于对他能否参加乐队欧洲巡演存在疑问，乐队邀请Uriah Heep的贝斯手戴维·里默担任替补。希尔受伤后，里默代替他登台演出，Judas Priest确认他将成为乐队的新贝斯手。

这位音乐人还表示，他希望在未来几年陪伴家人；据他所说，57年来他一直忽视了家人。希尔于1970年与吉他手K.K.·唐宁一同加入Judas Priest。他参与录制了乐队的全部录音室专辑——从1974年的首张专辑Rocka Rolla，到将在2024年专辑Invincible Shield之后发行的未来唱片。

2022年，希尔和Judas Priest入选摇滚名人堂。乐队下一批演出日期计划不早于2027年夏季。

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