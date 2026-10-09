Басист Judas Priest Ієн Гілл іде з гурту через проблеми зі здоров’ям — Rolling Stone

Басист хеві-метал-гурту Judas Priest Ієн Гілл оголосив про завершення кар’єри в колективі через проблеми зі здоров’ям. Він є найдовше чинним учасником гурту та грав у ньому з 1970 року, повідомляє Rolling Stone.

Артрит і травма плеча

Гілл пояснив, що протягом кількох років бореться з артритом. За його словами, хвороба нині перебуває на пізній стадії в лівому плечі та правій кисті, а також уразила праве плече й обидва коліна. Музикант намагався впоратися з болем за допомогою знеболювальних препаратів, гелів і нещодавніх ін’єкцій кортизону в плече та кисть.

Басист зазначив, що планував виступати доти, доки стан здоров’я не почне впливати на якість його виконання. Перед виходом на біс під час концерту в Брюсселі він пошкодив сухожилля лівого плеча, через що не міг достатньо підняти руку, аби дістатися до грифа бас-гітари.

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Заміна в турі та майбутній альбом

Гілл уже записав басові партії для майбутнього альбому Judas Priest. Через сумніви щодо його участі в європейському турі гурт запросив басиста Uriah Heep Дейві Ріммера як дублера. Після травми Гілла Ріммер вийшов на сцену замість нього, а Judas Priest підтвердили, що він стане новим басистом колективу.

Музикант також сказав, що хоче присвятити наступні роки родині, якою, за його словами, нехтував упродовж 57 років. Гілл разом із гітаристом K.K. Даунінгом приєднався до Judas Priest у 1970 році. Він узяв участь у записі всіх студійних альбомів гурту — від дебютного Rocka Rolla 1974 року до майбутньої платівки, що вийде після Invincible Shield 2024 року.

У 2022 році Гілла та Judas Priest ввели до Зали слави рок-н-ролу. Наступні концертні дати гурту заплановані не раніше літа 2027 року.

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