Басист хеви-метал-группы Judas Priest Иэн Хилл объявил о завершении карьеры в коллективе из-за проблем со здоровьем. Он является самым долго действующим участником группы и играл в ней с 1970 года, сообщает Rolling Stone.

Артрит и травма плеча

Хилл объяснил, что в течение нескольких лет борется с артритом. По его словам, болезнь сейчас находится на поздней стадии в левом плече и правой кисти, а также затронула правое плечо и оба колена. Музыкант пытался справиться с болью при помощи обезболивающих препаратов, гелей и недавних инъекций кортизона в плечо и кисть.

Басист отметил, что планировал выступать до тех пор, пока состояние здоровья не начнет влиять на качество его игры. Перед выходом на бис во время концерта в Брюсселе он повредил сухожилие левого плеча, из-за чего не мог достаточно поднять руку, чтобы дотянуться до грифа бас-гитары.

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Замена в туре и будущий альбом

Хилл уже записал басовые партии для будущего альбома Judas Priest. Из-за сомнений относительно его участия в европейском туре группы коллектив пригласил басиста Uriah Heep Дэйви Риммера в качестве дублера. После травмы Хилла Риммер вышел на сцену вместо него, а Judas Priest подтвердили, что он станет новым басистом коллектива.

Музыкант также сказал, что хочет посвятить следующие годы семье, которой, по его словам, он пренебрегал на протяжении 57 лет. Хилл вместе с гитаристом K.K. Даунингом присоединился к Judas Priest в 1970 году. Он принял участие в записи всех студийных альбомов группы — от дебютного Rocka Rolla 1974 года до будущей пластинки, которая выйдет после Invincible Shield 2024 года.

В 2022 году Хилла и Judas Priest ввели в Зал славы рок-н-ролла. Следующие концертные даты группы запланированы не ранее лета 2027 года.

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