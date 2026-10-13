Лена Данэм подтвердила возвращение сериала Girls в формате специального проекта из пяти эпизодов. Производство новых эпизодов должно начаться летом 2027 года — через 10 лет после выхода шестого, финального сезона шоу, сообщает Rolling Stone.

Возвращение основного состава

Данэм вновь сыграет Ханну. К проекту также вернутся Эллисон Уильямс в роли Марни, Джемайма Керк в роли Джессы, Зосия Мэмет в роли Шошанны и Эндрю Рэннеллс в роли Элайджи.

Все пятеро приняли участие в тизере, анонсирующем воссоединение. Формально они появились в нем в роли самих себя, однако в определенной степени играли своих персонажей из сериала.

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Данэм напишет сценарии и снимет эпизоды

Создательница Girls Лена Данэм напишет сценарии и выступит режиссером новых эпизодов. Она отметила, что была готова вернуться к истории только при наличии конкретного сюжета, который команда хотела бы рассказать. По ее словам, ей понадобилось время, чтобы представить, какой могла быть жизнь героев в настоящее время.

История сериала

Girls выходил на HBO в течение шести сезонов в 2012–2017 годах. Сериал получил 19 номинаций на премию «Эмми» и завоевал две награды. Он также имел шесть номинаций на «Золотой глобус» и победил в двух категориях, в том числе как лучший телевизионный сериал в категории мюзикл или комедия. Данэм в 2013 году отметили за лучшую женскую роль в телевизионном сериале в той же категории.

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