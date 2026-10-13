Американский ведущий Джимми Киммел отреагировал на слова президента Дональда Трампа, который во время одного из своих митингов назвал его «неудачником». Причиной стали шутки Киммела о пустых местах на мероприятиях Трампа, сообщает Rolling Stone.

Спор о посещаемости митингов

Трамп заявил присутствующим, что на одном из его митингов зал был заполнен, а тысячи людей якобы не смогли попасть внутрь арены. Президент также воспроизвел, как, по его словам, Киммел охарактеризовал мероприятие как малопосещаемое, и обвинил критиков в нечестности.

В ответ Киммел отметил, что среди многих его высказываний о Трампе президента больше всего задели именно упоминания о пустых креслах. Ведущий повторил, что на митинге были свободные места, в том числе и на том мероприятии, где Трамп жаловался на такие комментарии.

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Шутка в вечернем шоу

Киммел также высмеял объяснение Трампа, который, по словам ведущего, утверждает, что посетители с верхних и задних рядов переходят ближе к сцене. Он сравнил это с баскетбольным матчем «Лос-Анджелес Лейкерс», где, по его словам, зрители не могут просто пересесть на передние места.

После этого ведущий показал фотографию частично заполненного митинга в Алабаме и пошутил о когнитивных способностях Трампа. Трамп и Киммел уже несколько лет публично обмениваются оскорблениями. В частности, во время церемонии «Оскар» 2024 года Киммел зачитал пост Трампа из Truth Social, а тот позднее назвал телеведущего дураком и одним из самых глупых людей.

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