Amerykański prowadzący Jimmy Kimmel zareagował na słowa prezydenta Donalda Trumpa, który podczas jednego ze swoich wieców nazwał go „przegrywem”. Powodem były żarty Kimmela o pustych miejscach na wydarzeniach Trumpa, informuje Rolling Stone.

Spór o frekwencję na wiecach

Trump powiedział obecnym, że podczas jednego z jego wieców hala była wypełniona, a tysiące osób rzekomo nie mogły dostać się do środka areny. Prezydent odegrał również, jak według niego Kimmel określił wydarzenie jako słabo uczęszczane, i oskarżył krytyków o nieuczciwość.

W odpowiedzi Kimmel zauważył, że spośród wielu jego wypowiedzi o Trumpie prezydenta najbardziej dotknęły właśnie wzmianki o pustych krzesłach. Prowadzący powtórzył, że na wiecu były wolne miejsca, w tym również na wydarzeniu, podczas którego Trump narzekał na takie komentarze.

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Żart w programie wieczornym

Kimmel wyśmiał także wyjaśnienie Trumpa, który, według prowadzącego, twierdzi, że uczestnicy z górnych i tylnych rzędów przechodzą bliżej sceny. Porównał to do meczu koszykarskiego Los Angeles Lakers, gdzie, jak stwierdził, widzowie nie mogą po prostu przesiadać się na miejsca z przodu.

Następnie prowadzący pokazał zdjęcie częściowo wypełnionego wiecu w Alabamie i zażartował z kognitywnych zdolności Trumpa. Trump i Kimmel publicznie wymieniają się zniewagami od kilku lat. W szczególności podczas ceremonii Oscarów w 2024 roku Kimmel odczytał wpis Trumpa z Truth Social, a ten później nazwał prezentera telewizyjnego głupcem i jedną z najgłupszych osób.

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