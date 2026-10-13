12 października w Brownsville w stanie Teksas w USA, w wieku 34 lat, zmarł aktor RJ Mitte, znany z roli Waltera White’a Jr. w serialu telewizyjnym „Breaking Bad”. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Potwierdzenie śmierci

Informację o śmierci Mittego potwierdziła agencja zarządzająca talentami, która reprezentowała aktora. W oświadczeniu nazwano go aktorem, filantropem i obrońcą praw osób z niepełnosprawnościami. Przedstawiciele nie podali innych szczegółów dotyczących okoliczności śmierci.

Mitte miał porażenie mózgowe i wykorzystał własne doświadczenia w pracy nad rolą Waltera White’a Jr. — syna głównego bohatera serialu, nauczyciela Waltera White’a. Postać, która później przyjęła imię Flynn, poruszała się o kulach i miała zaburzenia mowy.

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Kariera i działalność rzecznicza

Serial „Breaking Bad” był emitowany w latach 2008–2013 i zdobył 16 nagród Emmy, w tym dwie nagrody za najlepszy serial dramatyczny. W miarę rozwoju fabuły postać Mittego stawała się coraz ważniejsza dla historii rodziny White’ów.

Później aktor zagrał zapaśnika ze szkoły średniej z porażeniem mózgowym w dramacie Triumph z 2021 roku. Był także przedstawicielem Screen Actors Guild dla wykonawców z niepełnosprawnościami oraz ambasadorem organizacji United Cerebral Palsy.

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