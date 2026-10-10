Nicolas Cage powiedział, że może zagrać w 5. sezonie True Detective — Rolling Stone
Aktor Nicolas Cage podczas panelu New York Comic Con w Nowym Jorku w USA powiedział, że może zagrać w piątym sezonie antologii True Detective. Informuje o tym Rolling Stone.
Wypowiedź na festiwalu
Cage mówił o nadchodzącym projekcie telewizyjnym, wyjaśniając, że chce przeplatać pracę w filmie i telewizji. „Myślę, że prawdopodobnie zrobię jeszcze jeden sezon telewizji. Myślę, że mogę zrobić sezon True Detective” — powiedział obecnym.
Następnie aktor zażartował: „Nic nie szkodzi, że to ja ogłosiłem to pierwszy, prawda?” Rolling Stone zaznacza, że słowa te faktycznie potwierdzają ubiegłoroczne pogłoski o możliwym zaangażowaniu Cage’a w nowy sezon serialu HBO.
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Pogłoski o obsadzie
O prawdopodobnym udziale Cage’a w piątym sezonie True Detective Variety pisało już w sierpniu 2025 roku. Issa López, scenarzystka i showrunnerka czwartego sezonu True Detective: Night Country, powróci do tych ról w kolejnym sezonie. Według Rolling Stone wydarzenia nowego sezonu mają rozgrywać się w Jamaica Bay w Nowym Jorku.
W maju Cage mówił, że nie ma dokładnych informacji o statusie projektu i nie podpisał kontraktu. Wówczas zaznaczył, że twórcy pracują nad materiałem, a także wyraził chęć współpracy z Issą López. Podczas wystąpienia na Comic Con aktor również zażartował, że jego agent gdzieś słucha tego oświadczenia.