演员尼古拉斯·凯奇在美国纽约举行的纽约动漫展（New York Comic Con）座谈会上表示，他可能出演选集剧《真探》（True Detective）第五季。《滚石》报道。

在活动上的声明

凯奇谈到了即将推出的电视项目，并解释说，他希望交替从事电影和电视工作。“我想我可能会再拍一季电视剧。我想我可以拍一季《真探》。”他对在场人士说。

随后，这位演员开玩笑说：“我第一个宣布这件事没关系吧？”《滚石》指出，这番话实际上证实了去年有关凯奇可能参与这部HBO剧集新一季的传闻。

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选角传闻

早在2025年8月，Variety就曾报道凯奇可能参与《真探》第五季。第四季《真探：暗夜国度》（True Detective: Night Country）的编剧兼剧集总监伊萨·洛佩兹将于下一季回归担任这两个职位。据《滚石》报道，新一季的故事预计将在纽约的牙买加湾展开。

凯奇5月时曾表示，他并不掌握有关该项目状态的确切信息，也尚未签署合同。当时他指出，创作者正在打磨素材，并表示希望与伊萨·洛佩兹合作。在Comic Con的发言中，这位演员还开玩笑说，他的经纪人正在某个地方听着这番声明。

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