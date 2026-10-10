Ніколас Кейдж заявив, що може зіграти у 5 сезоні True Detective — Rolling Stone

Актор Ніколас Кейдж під час панелі New York Comic Con у Нью-Йорку, США, заявив, що може зіграти у п’ятому сезоні антології True Detective. Про це повідомляє Rolling Stone.

Заява на фестивалі

Кейдж заговорив про майбутній телевізійний проєкт, пояснюючи, що хоче чергувати роботу в кіно й на телебаченні. «Я думаю, що, ймовірно, зроблю ще один сезон телебачення. Думаю, можу зробити сезон True Detective», — сказав він присутнім.

Після цього актор пожартував: «Нічого страшного, що я першим це оголосив, правда?» Rolling Stone зазначає, що ці слова фактично підтверджують торішні чутки про можливе залучення Кейджа до нового сезону серіалу HBO.

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Чутки про кастинг

Про ймовірну участь Кейджа у п’ятому сезоні True Detective Variety писало ще в серпні 2025 року. Сценаристка й шоуранерка четвертого сезону True Detective: Night Country Ісса Лопес повернеться до цих ролей у наступному сезоні. За даними Rolling Stone, події нового сезону мають розгортатися в Джамейка-Бей у Нью-Йорку.

У травні Кейдж казав, що не має точної інформації про статус проєкту та не підписував контракту. Тоді він зазначав, що творці працюють над матеріалом, а також висловив бажання попрацювати з Іссою Лопес. Під час виступу на Comic Con актор також пожартував, що його агент десь слухає цю заяву.

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