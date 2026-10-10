Актёр Николас Кейдж во время панели New York Comic Con в Нью-Йорке, США, заявил, что может сыграть в пятом сезоне антологии True Detective. Об этом сообщает Rolling Stone.

Заявление на фестивале

Кейдж заговорил о предстоящем телевизионном проекте, объяснив, что хочет чередовать работу в кино и на телевидении. «Я думаю, что, вероятно, сделаю ещё один сезон телевидения. Думаю, я могу сделать сезон True Detective», — сказал он присутствующим.

После этого актёр пошутил: «Ничего страшного, что я первым это объявил, правда?» Rolling Stone отмечает, что эти слова фактически подтверждают прошлогодние слухи о возможном участии Кейджа в новом сезоне сериала HBO.

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Слухи о кастинге

О вероятном участии Кейджа в пятом сезоне True Detective Variety писало ещё в августе 2025 года. Сценаристка и шоураннер четвёртого сезона True Detective: Night Country Исса Лопес вернётся к этим ролям в следующем сезоне. По данным Rolling Stone, события нового сезона должны разворачиваться в Джамейка-Бей в Нью-Йорке.

В мае Кейдж говорил, что не имеет точной информации о статусе проекта и не подписывал контракт. Тогда он отметил, что создатели работают над материалом, а также выразил желание поработать с Иссой Лопес. Во время выступления на Comic Con актёр также пошутил, что его агент где-то слушает это заявление.

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