Britney Spears wydała niewydaną piosenkę z 2001 roku — Rolling Stone

Britney Spears wydała wcześniej niewydany utwór She’ll Never Be Me, nagrany w 2001 roku. Pracowała nad piosenką razem z Justinem Timberlake’em, który był jednym ze współautorów i wykonał wokale wspierające. O wydaniu informuje Rolling Stone.

Piosenka na trzeci album

Spears nagrała She’ll Never Be Me na swój trzeci album studyjny Britney, który w tym roku kończy 25 lat. Utwór pozostał jednak niedokończony i nie znalazł się na pierwotnej liście utworów płyty, ponieważ do wydania wybrano inne kompozycje.

Producent Alex Greggs mówił w 2022 roku w podcaście The Original Doll, że wytwórnia nie odrzuciła piosenki. Według niego na album dostępne były mocniejsze utwory. Na Britney znalazły się między innymi I’m a Slave 4 U, Overprotected, I’m Not a Girl, Not Yet a Woman oraz Lonely.

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Wokale wspierające Timberlake’a

Greggs zaznaczył, że głos Timberlake’a w She’ll Never Be Me może nie być od razu rozpoznawalny, ponieważ jego wokale wspierające połączono z wokalem Spears. Timberlake napisał także i współprodukował inny utwór z albumu — What It’s Like to Be Me.

Spears i Timberlake byli w związku od 1999 do 2002 roku. W opublikowanych w 2023 roku wspomnieniach The Woman in Me piosenkarka napisała, że rozstanie ją zdruzgotało i rozważała odejście z kariery muzycznej. Jubileuszowe wydanie Britney ukaże się 6 listopada i będzie zawierać pięć dodatkowych piosenek, w tym She’ll Never Be Me.

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