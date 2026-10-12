Брітні Спірс випустила невипущену пісню 2001 року — Rolling Stone

Брітні Спірс випустила раніше невипущену композицію She’ll Never Be Me, записану 2001 року. Над піснею вона працювала разом із Джастіном Тімберлейком, який був одним зі співавторів та виконав бек-вокал. Про реліз повідомляє Rolling Stone.

Пісня для третього альбому

Спірс записала She’ll Never Be Me для свого третього студійного альбому Britney, якому цього року виповнюється 25 років. Однак трек залишився незавершеним і не увійшов до початкового треклиста платівки, оскільки для релізу обрали інші композиції.

Продюсер Алекс Греггс у 2022 році розповідав у подкасті The Original Doll, що лейбл не відхиляв пісню. За його словами, для альбому були доступні сильніші композиції. До Britney увійшли, зокрема, I’m a Slave 4 U, Overprotected, I’m Not a Girl, Not Yet a Woman та Lonely.

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Бек-вокал Тімберлейка

Греггс зазначав, що голос Тімберлейка у She’ll Never Be Me може бути не відразу впізнаваним, оскільки його бек-вокал поєднано з вокалом Спірс. Тімберлейк також написав і співпродюсував іншу композицію з альбому — What It’s Like to Be Me.

Спірс і Тімберлейк були у стосунках із 1999 до 2002 року. У мемуарах The Woman in Me, опублікованих 2023 року, співачка писала, що розрив її спустошив і вона замислювалася над тим, щоб залишити музичну кар’єру. Ювілейне видання Britney вийде 6 листопада та міститиме п’ять додаткових пісень, зокрема She’ll Never Be Me.

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