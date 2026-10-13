Пі Дідді терміново доправили до лікарні з в’язниці після травми голови

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Американського репера Шона Комбса, відомого як Пі Дідді, терміново доправили до лікарні з федеральної в’язниці, де він відбуває покарання у справі, пов’язаній із проституцією. За наданою інформацією, причиною госпіталізації стала травма голови.

Дідді покинув територію в'язниці у Нью-Джерсі ще в суботу, 10 жовтня.

Інсайдери, обізнані із ситуацією довкола репера, розкрили журналістам, що Пі Дідді перевезли до лікарні. Там він мав отримати медичну допомогу через травму голови, яку він зазнав під час відбування свого ув'язнення. Ймовірно, Комбса довелося доправити до найближчої до в'язниці лікарні, хоча точних даних щодо цього немає. За даними медіа, карета швидкої допомоги виїхала з Форт-Дікса пізно вночі, близько 01:00.

Проте, судячи з усього, травма не загрожувала життю репера. Джерела повідомили, що він був у свідомості й міг розмовляти, коли його доставили назад до в’язниці ще до світанку в суботу.

ЗМІ не змогли наразі дізнатися, що ж стало причиною травмування скандального Пі Дідді. Також невідомо, в якому стані перебуває репер зараз і чи отримує подальшу медичну допомогу у зв'язку із травмою голови.

Про це повідомило медіа TMZ з посиланням на власні джерела у в'язниці FCI Fort Dix.

Нагадаємо, репера «Дідді» арештували в Нью-Йорку.

Пізніше P Diddy перевели в одиночну камеру через розслідування особливих умов у в’язниці.

У США юридична фірма Sher Tremonte подала до федерального суду Південного округу Нью-Йорка клопотання про припинення представництва репера Шона Комбса, відомого як Diddy. Фірма послалася на значну заборгованість за юридичні послуги, витрати й видатки, а також на проблеми зі співпрацею з клієнтом.

Скандальний репер P. Diddy (справжнє ім’я — Шон Комбс), який відбуває тюремне покарання, ледь не отримав смертельне поранення: у його камеру пробрався нападник із саморобним ножем. Комбс залишився неушкодженим, оскільки вчасно прокинувся, відчув лезо біля горла і зміг відбитися, після чого до камери прибігли охоронці.

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