Пи Дидди срочно доставили в больницу из тюрьмы после травмы головы

Американского рэпера Шона Комбса, известного как Пи Дидди, срочно доставили в больницу из федеральной тюрьмы, где он отбывает наказание по делу, связанному с проституцией. По имеющимся данным, причиной госпитализации стала травма головы.

Дидди покинул территорию тюрьмы в Нью-Джерси ещё в субботу, 10 октября.

Инсайдеры, осведомленные о ситуации вокруг рэпера, сообщили журналистам, что Пи Дидди перевезли в больницу. Там он должен был получить медицинскую помощь в связи с травмой головы, полученной во время отбывания наказания. Вероятно, Комбса пришлось доставить в ближайшую к тюрьме больницу, хотя точных данных по этому поводу нет. По данным СМИ, машина скорой помощи выехала из Форт-Дикса поздно ночью, около 01:00.

Однако, судя по всему, травма не угрожала жизни рэпера. Источники сообщили, что он был в сознании и мог разговаривать, когда его доставили обратно в тюрьму ещё до рассвета в субботу.

СМИ пока не удалось выяснить, что же стало причиной травмы скандального Пи Дидди. Также неизвестно, в каком состоянии находится рэпер сейчас и получает ли он дальнейшую медицинскую помощь в связи с травмой головы.

Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на собственные источники в тюрьме FCI Fort Dix.

Напомним, рэпера «Дидди» арестовали в Нью-Йорке.

Позже P Diddy перевели в одиночную камеру в связи с расследованием нарушений условий содержания в тюрьме.

В США юридическая фирма Sher Tremonte подала в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка ходатайство о прекращении представительства рэпера Шона Комбса, известного как Diddy. Фирма сослалась на значительную задолженность за юридические услуги, расходы и издержки, а также на проблемы со сотрудничеством с клиентом.

Скандальный рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), отбывающий тюремное наказание, едва не получил смертельное ранение: в его камеру пробрался нападавший с самодельным ножом. Комбс остался невредим, поскольку вовремя проснулся, почувствовал лезвие у горла и сумел отбиться, после чего в камеру прибежали охранники.

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