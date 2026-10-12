布兰妮·斯皮尔斯发布了此前未发行的歌曲《She’ll Never Be Me》，该曲录制于2001年。她与贾斯汀·汀布莱克共同创作了这首歌，后者是共同创作者之一，并演唱了和声。据《滚石》报道。

为第三张专辑创作的歌曲

斯皮尔斯为她的第三张录音室专辑《Britney》录制了《She’ll Never Be Me》，该专辑今年迎来发行25周年。然而，这首歌仍未完成，也没有被列入这张唱片最初的曲目列表，因为发行时选择了其他歌曲。

制作人亚历克斯·格雷格斯2022年在播客The Original Doll中表示，唱片公司并没有拒绝这首歌。据他所说，这张专辑有更强的歌曲可供选择。《Britney》中收录的歌曲包括《I’m a Slave 4 U》《Overprotected》《I’m Not a Girl, Not Yet a Woman》和《Lonely》。

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汀布莱克的和声

格雷格斯指出，汀布莱克在《She’ll Never Be Me》中的声音可能不会立刻被辨认出来，因为他的和声与斯皮尔斯的演唱融合在一起。汀布莱克还创作并共同制作了专辑中的另一首歌曲《What It’s Like to Be Me》。

斯皮尔斯和汀布莱克从1999年至2002年交往。歌手在2023年出版的回忆录《The Woman in Me》中写道，这次分手令她心力交瘁，她曾考虑离开音乐事业。《Britney》周年纪念版将于11月6日发行，其中将收录五首额外歌曲，包括《She’ll Never Be Me》。

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