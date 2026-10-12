Бритни Спирс выпустила неизданную песню 2001 года — Rolling Stone

Бритни Спирс выпустила ранее не издававшуюся композицию She’ll Never Be Me, записанную в 2001 году. Она работала над песней вместе с Джастином Тимберлейком, который был одним из соавторов и исполнил бэк-вокал. О релизе сообщает Rolling Stone.

Песня для третьего альбома

Спирс записала She’ll Never Be Me для своего третьего студийного альбома Britney, которому в этом году исполняется 25 лет. Однако трек остался незавершенным и не вошел в первоначальный трек-лист пластинки, поскольку для релиза выбрали другие композиции.

Продюсер Алекс Греггс рассказывал в 2022 году в подкасте The Original Doll, что лейбл не отклонял песню. По его словам, для альбома были доступны более сильные композиции. В Britney вошли, в частности, I’m a Slave 4 U, Overprotected, I’m Not a Girl, Not Yet a Woman и Lonely.

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Бэк-вокал Тимберлейка

Греггс отмечал, что голос Тимберлейка в She’ll Never Be Me может быть не сразу узнаваемым, поскольку его бэк-вокал объединен с вокалом Спирс. Тимберлейк также написал и сопродюсировал другую композицию с альбома — What It’s Like to Be Me.

Спирс и Тимберлейк состояли в отношениях с 1999 по 2002 год. В мемуарах The Woman in Me, опубликованных в 2023 году, певица писала, что разрыв опустошил ее и она задумывалась об уходе из музыкальной карьеры. Юбилейное издание Britney выйдет 6 ноября и будет содержать пять дополнительных песен, в том числе She’ll Never Be Me.

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