12 октября в Браунсвилле, штат Техас, США, в возрасте 34 лет умер актёр Ар Джей Митте, известный по роли Уолтера Уайта-младшего в телесериале «Во все тяжкие». Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Подтверждение смерти

Информацию о смерти Митте подтвердило агентство по управлению талантами, представлявшее актёра. В заявлении его назвали актёром, филантропом и защитником прав людей с инвалидностью. Других деталей об обстоятельствах смерти представители не предоставили.

У Митте был церебральный паралич, и он использовал собственный опыт в работе над ролью Уолтера Уайта-младшего — сына главного героя сериала, учителя Уолтера Уайта. Персонаж, позднее взявший имя Флинн, передвигался с помощью костылей и имел нарушения речи.

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Карьера и адвокация

Сериал «Во все тяжкие» выходил в 2008–2013 годах и получил 16 премий «Эмми», включая две награды как лучший драматический сериал. По мере развития сюжета персонаж Митте становился всё более важным для истории семьи Уайтов.

Позднее актёр сыграл старшеклассника-борца с церебральным параличом в драме Triumph 2021 года. Также он был представителем Screen Actors Guild для исполнителей с инвалидностью и послом организации United Cerebral Palsy.

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