Певец Зак Брайан представил песню Lies, записанную совместно с Ланой Дель Рей. Композиция вошла в новый мини-альбом Брайана Young Manhood and Other Donatable Organs Tour, сообщает Rolling Stone.

Песня с нового мини-альбома

Lies начинается с фортепиано и струнных. Первый куплет исполняет Брайан, после чего на фоне слышен смех Дель Рей. Певица исполняет один из более поздних куплетов, а в конце артисты поют вместе.

Как и остальные треки мини-альбома, песню записали в студии Easy Eye Sound Дэна Ауэрбаха в Нэшвилле. Продюсерами стали Зак Брайан, Джейми Маклафлин и Эдди Спир.

В прошлом месяце Лана Дель Рей написала о совместной работе в Instagram: «Whale, we finally got our song done. And that’s no lie». Этот пост намекал на название композиции.

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Другие релизы и концерты

В треклист Young Manhood and Other Donatable Organs Tour также вошла песня Plainsman, записанная с группой Turnpike Troubadours. Мини-альбом вышел после 25-трекового альбома Брайана With Heaven on Top, выпущенного в начале года.

Ранее Брайан объявил стадионный тур из 23 концертов в Северной Америке и Австралии в следующем году. На отдельных выступлениях его поддержат Джон Фогерти, певица и автор песен Эмма Огир и другие исполнители.

Среди предыдущих успешных коллабораций Брайана — I Remember Everything с Кейси Масгрейвс. Композиция 2023 года возглавила Billboard Hot 100 и была номинирована на две премии «Грэмми». Лана Дель Рей также готовит альбом Stove, релиз которого первоначально планировали на май 2025 года, но позднее перенесли. По ее словам, пластинка выйдет вместе с «прекрасным вторым альбомом».

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