Співак Зак Браян випустив дует Lies з Ланою Дель Рей — Rolling Stone

Співак Зак Браян представив пісню Lies, записану спільно з Ланою Дель Рей. Композиція увійшла до нового мініальбому Браяна Young Manhood and Other Donatable Organs Tour, повідомляє Rolling Stone.

Пісня з нового мініальбому

Lies починається з фортепіано та струнних. Перший куплет виконує Браян, після чого на тлі лунає сміх Дель Рей. Співачка виконує один із пізніших куплетів, а наприкінці артисти співають разом.

Як і решту треків мініальбому, пісню записали в студії Easy Eye Sound Дена Ауербаха в Нешвіллі. Продюсерами стали Зак Браян, Джеймі Маклафлін і Едді Спір.

Минулого місяця Лана Дель Рей написала про спільну роботу в Instagram: «Whale, we finally got our song done. And that’s no lie». Цей допис натякав на назву композиції.

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До треклиста Young Manhood and Other Donatable Organs Tour також увійшла пісня Plainsman, записана з гуртом Turnpike Troubadours. Мініальбом вийшов після 25-трекового альбому Браяна With Heaven on Top, випущеного на початку року.

Раніше Браян оголосив стадіонний тур із 23 концертів у Північній Америці та Австралії наступного року. На окремих виступах його підтримають Джон Фогерті, співачка й авторка пісень Емма Оґір та інші виконавці.

Серед попередніх успішних колаборацій Браяна — I Remember Everything з Кейсі Масгрейвс. Композиція 2023 року очолила Billboard Hot 100 і була номінована на дві премії «Ґреммі». Лана Дель Рей також готує альбом Stove, реліз якого спочатку планували на травень 2025 року, але згодом перенесли. За її словами, платівка вийде разом із «прекрасним другим альбомом».

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